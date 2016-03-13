Составить 20 объявлений для Я.директа на эзотерическую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки124 просмотра

Привет! не могу с несколькими группами пройти модерацию в я.директе.

Что то у меня глаз замылился.

Мне нужны тексты объявлений, так что бы пропустили модерацию.

В экселе, фаил на почту.

У меня есть рекламная кампания, у меня есть уже ключевые слова, мне нужны только тексты для объявлений.

Это точно можно сделать до полуночи, и это точно не стоит 100$.

Мне важно пройти модерацию в я.директе.

9 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

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