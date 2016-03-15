Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ

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Завершен12 заявок257 просмотров

Ищу исполнителя для настройки РК в Директе для кондитерской, которая занимается изготовлением тортов на заказ.

Адрес текущего сайта - sweetmary (точка)ru

Приоритетные направления - детские торты, свадебные торты 

Бюджет необходимо рассчитать, но стартовать нужно с минимального

9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$55
4 дня
Отличный исполнитель, общались в час ночи без проблем =) все быстро и четко! Рекомендую
Александр отличный заказчик! :-) Постановка задачи, оплата, коммуникация - все на 5 с плюсом!

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад