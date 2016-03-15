Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ

Ищу исполнителя для настройки РК в Директе для кондитерской, которая занимается изготовлением тортов на заказ.

Адрес текущего сайта - sweetmary (точка)ru

Приоритетные направления - детские торты, свадебные торты

Бюджет необходимо рассчитать, но стартовать нужно с минимального