Настроить кампанию в яндекс и adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен11 заявок242 просмотра

Настроить кампанию в яндексе и гугле, для сайта металоизделий, должно быть не менее 4000 кл слов.

Требования к кампании:

1) Уникальные объявления

2) UTM метки

3) Быстрые ссылки

4) Визитка

Срок до 5 дней, предлагайте ваши цены.

Google Ads
9 лет назад
makivan
Иван 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад
$191
4 дня
Алексей мастер своего дела! Быстро справился со сложным заданием, подобрал минус слова, выставил минимальные цены, CTR объявлений составляет 38% стабильно, с сайта происходят продажи, уже было продано несколько металлоизделий. Рекомендую как Алексея как профессионала своего дела!
С Иваном приятно общаться, постоянно на связи, удобная оплата. Рекомендую этого заказчика!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад