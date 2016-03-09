Настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ

Нужно грамотно подобрать слова и создать объявления для 4 страниц сайта. Тематика – создание сайтов. Хотим сделать упор на недорогие слова, но

чтобы их было много. Может что то от себя посоветуете.

В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги