Нужна реклама магазина женской одежды в Белоруссии http://pinashop.by/
Требуется Директолог на разовый проект
Обязательно стаж работы более 3 лет, образование. Тематика светотехника, недвижимость, владение кей коллетором, 1 ключевик = 1 объявление, сбор СЯ с нуля, а не копирование старых кампаний. Если вы высокий специалист,
Преимуществом является
- если вы из Украины
- предоставите гостевой доступ к своим работам
- Ваша основная работа Директолог, а не способ подработки.
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