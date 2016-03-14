Требуется Директолог на разовый проект

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок182 просмотра

Обязательно стаж работы более 3 лет, образование. Тематика светотехника, недвижимость, владение кей коллетором, 1 ключевик = 1 объявление, сбор СЯ с нуля, а не копирование старых кампаний. Если вы высокий специалист, 

Преимуществом является

  • если вы из Украины
  • предоставите гостевой доступ к своим работам
  • Ваша основная работа Директолог, а не способ подработки.
9 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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