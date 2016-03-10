Контекстная реклама в Яндекс.Директ

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Закрыт16 заявок283 просмотра

Нужно настроить контекстную рекламу для интернет-магазина женской одежды. Регион - Беларусь. Ваши предложения со сроками и ценами.

9 лет назад
olkorol
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

razsvet
47 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$75
3 дня
Отличный заказчик, рекомендую! Задачу ставит грамотно, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

razsvet
47 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад