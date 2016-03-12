Подбор семантического ядра сайта на разных языках

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки175 просмотров

Требуется подобрать семантическое ядро для сайтов.

Цель - продвигать подобранными запросами в поисковой сети Adwords.

География сайтов разная - Италия, Испания, Франция, Сербия, Румыния.

Тематика - Женские товары для похудения.

Ссылки на сайты скину в личку.

Интересует только иностранное гео!

прошу писать людей с опытом.

Google Ads
9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров