Создать систему лидогенерации

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Здравствуйте,необходимо создание  системы лидогенерации.  

Интересуют клиенты на наши услуги (Представляем БАНК ). 

Кредиты,депозиты – это наша основная деятельность.  

Необходимо создать умную статегию привлечения Лидов по множеству критериев: (кредитоспособность, доход, возраст, интересы и др.) 

Интересуют Директ,Эддвордс соц. сети и Партнерские СЕТИ поисковиков. 

В приложении файл эксель с конкретным указанием необходимого кол-ва  показателей (Звонков,показов,заявок,стоимость лида). 

Там сейчас цены стоят от балды просто ! Поставьте Ваши цены по данным показателям и прикрепите к ответу на зявку ! 

Нужен профессионал своего дела,готовы хорошо оплатить данный труд !

Лидогенерация
9 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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