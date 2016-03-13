Adword - пропихнуть объявление

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка143 просмотра

Здравствуйте!Ищу людей, у которых есть опыт проталкивания в adwords серых тем. В директе тематика разрешена, в адвордс запрещена. Интересуют методы обхода модерации(редирект, клоакинг, etc). Тематика - написание студенческих работ(ключи - заказать дипломную работу и т.п.). Некоторые конкуренты долго рекламируются без бана, готов заплатить за решения в этой области.При добавлении ключевых слов - некоторые ключевики уходят на проверку, некоторые проходят сразу. Список тех, что проходят - есть.

Google Ads
9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров