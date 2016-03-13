Adword - пропихнуть объявление

Здравствуйте!Ищу людей, у которых есть опыт проталкивания в adwords серых тем. В директе тематика разрешена, в адвордс запрещена. Интересуют методы обхода модерации(редирект, клоакинг, etc). Тематика - написание студенческих работ(ключи - заказать дипломную работу и т.п.). Некоторые конкуренты долго рекламируются без бана, готов заплатить за решения в этой области.При добавлении ключевых слов - некоторые ключевики уходят на проверку, некоторые проходят сразу. Список тех, что проходят - есть.