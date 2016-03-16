Рекламная компания яндекс на РСЯ

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Завершен11 заявок187 просмотров

Создать РК на яндекс директ для РСЯ

9 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

illmano
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Илья ответственно подошел к поставленной задаче. Выполнил ее быстро и качественно! Рекомендую к сотрудничеству.
Александр четко поставил задачу, быстро отвечал на уточняющие вопросы, оплату выполнил в срок. Надежный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

illmano
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад