Сделать кампанию в гул эдвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок213 просмотров

Настроить контекст по продаже тортов по томской области. В ответе указывайте ваши ценв за объявления. Срок 2 дня.

9 лет назад
elizarovmat
Матвей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад
$50
2 дня
Ответственный исполнитель! Быстро настроил рекламу, уже получили несколько заказов. Продолжаем работать!
Матвей, четко сформулировал ТЗ, в скайпе постоянно отвечает, удобная и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
9 лет назад