Настроить контекстную рекламу для проекта

Для проекта нужно настроить контекстную рекламу.

Бюджет в неделю около 10000 рублей, может колебаться в большую или в меньшую сторону.

Агентские настройщика 12-13%.

крайне желательно в такой бюджет выйти на уровень 5 звонков в день.