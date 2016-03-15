Настроить контекстную рекламу для проекта

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Закрыт11 заявок216 просмотров

Для проекта нужно настроить контекстную рекламу.

Бюджет в неделю около 10000 рублей, может колебаться в большую или в меньшую сторону.

Агентские настройщика 12-13%.

крайне желательно в такой бюджет выйти на уровень 5 звонков в день.

9 лет назад
alex190786
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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