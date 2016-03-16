Рекламная кампания лендинга с 0.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок345 просмотров

И так господа, требуэста организовать рекламу лендинга.

Задание:

Подключение и настройка Google Adwords

*Поиск (первые позиции)

*Мобильный поиск

*КМС

* Ремаркетинг

*Скрипты Google Adwords (чистка некачественых площадок в КМС, кросс-минусовка, скрипт удержания позиций поиска)

*Подключения M-Direct

*Мультилендинг

*Создать релевантные обявления

*Проставить UTM-метки

Подключить и настроить Google Analitics

*Установить коды

*Настроить цели

АБ-тестирование

*Тест целевых станиц

*Тест заголовков

*Тест форм захвата

*Тест рекламных обявлений

*Аналитика и оптимизация рекламных обявлений

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Google Ads
9 лет назад
Ecopan
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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