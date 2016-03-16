Обязательно стаж работы более 3 лет, образование. Тематика светотехника, недвижимость, владение кей коллетором, 1 ключевик = 1 объявление, сбор СЯ с нуля, а не копирование старых кампаний. Если вы высокий специалист, Преимуществом является если ...
Рекламная кампания лендинга с 0.
И так господа, требуэста организовать рекламу лендинга.
Задание:
Подключение и настройка Google Adwords
*Поиск (первые позиции)
*Мобильный поиск
*КМС
* Ремаркетинг
*Скрипты Google Adwords (чистка некачественых площадок в КМС, кросс-минусовка, скрипт удержания позиций поиска)
*Подключения M-Direct
*Мультилендинг
*Создать релевантные обявления
*Проставить UTM-метки
Подключить и настроить Google Analitics
*Установить коды
*Настроить цели
АБ-тестирование
*Тест целевых станиц
*Тест заголовков
*Тест форм захвата
*Тест рекламных обявлений
*Аналитика и оптимизация рекламных обявлений
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