Ресторан. Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google

Необходимонастроить контекстную рекламу на сайт ресторана в Яндекс Директ и Google Adwords.

Требования к настройке:

- подбирать релевантные ключи и писать под них релевантные объявления;

-осмысленная группировка объявлений в кампании;

- простановка доп. информации и utm-метокв объявлениях;

- раздельнаянастройка кампаний Поиска и РСЯ (КМС);

- однослово – одно объявление;

-простановка минус-слов на всю кампанию и перекрёстных минус-слов на объявления.

Требованияк исполнителю:

-скорость выполнения работ 5-7 дней;

- желательноумение пользоваться программой KeyCollector;

- наличиепримеров работы.

Именнопо нему будет приниматься решение, кому отдать задание.