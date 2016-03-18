Настройка и ведение КМС Google Adwords

Не хотел писать отзыв, но в итоге заказчик перестал отвечать, поэтому напишу. По коммуникации все ок, по настройке тоже почти. Протащили сложную тему через модерацию (в гугле это то еще приключение) с помощью менеджера, звонков что исправить на лендинге и т.п. Тут все реально было хорошо, и ребята работали на совесть. Ну а дальше началось ведение и мы просто слили 30К на рекламную кампанию без результата. Тогда захотелось покопаться самим, что же у нас не так, в результате оказалось, что ведением никто не занимается, да и настройка была сделана непонятно как. 1) В КМС главное площадки, их нужно на старте мониторить и отключать, никто этого не делал, поэтому трафик шел с порно и игровых ресурсов по сути, естественно он не конвертил. На вопрос как так, нам сказали, что мы мол итак много работы проделали по ведению. Какой так не сказали. 2) Ну и главное даже в настройках площадки толком не были настроены. Показы были включены везде, даже в сообщения об ошибках на сайте (очень целевой трафик). В результате на 30К получили левого трафика, после того как показали факты неправильной настройки и ведения, просто перестали отвечать в скайп. Единственное за что спасибо можно сказать - провели тему через модерацию. Но за это как бы оплачено тоже было.