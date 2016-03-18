Организовать контекстную рекламу на продукт: обучение в академии. Готов платить с каждого лида. Без предоплаты.
Настройка и ведение КМС Google Adwords
Добрый день.
Нужно настроить КМС в Adwords, в принципе даже можем предоставить список ключей из РСЯ.
Далее нужна будет оптимизация, мониторинг несколько раз в неделю, отключение неэффективных объявлений, площадок и т.п.
Тематика инфобизнес.
Цену предлагайте отдельно за настройку, отдельно за ведение (в месяц).
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