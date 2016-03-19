Добавить 2 сайта в яндекс маркет.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки193 просмотра

Добавить 2 интернет магазина на в яндекс маркет. Все товары с двух сайтов.

http://luminarc-sale.ru/  и http://rondell-sale.ru/

Движек битрикс.

9 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров