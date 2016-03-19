Организовать контекстную рекламу на продукт: обучение в академии. Готов платить с каждого лида. Без предоплаты.
Добавить 2 сайта в яндекс маркет.
Добавить 2 интернет магазина на в яндекс маркет. Все товары с двух сайтов.
http://luminarc-sale.ru/ и http://rondell-sale.ru/
Движек битрикс.
Заявки фрилансеров
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