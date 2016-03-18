Настройка кампании в Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок229 просмотров

Приветствую, уважаемые специалисты по контексту.

Ищу мастера по Директу, который поможет настроить рекламные кампании (на поиск и РСЯ) и поддерживать 

по следующим товарным позициям:

1) окна пвх

2) балконные рамы (пвх и алюминий)

3) балконные двери (блоки)из пвх

4) двери пвх (алюминка)

+

5) натяжные потолки

Регион: Минск, Беларусь

Сайты:

moiokna.by

imperial-potolki.by

Интересует возможно низкая цена за переходы, анализ предполагаемой эффективности и тд

Вдвойне интересно будет взглянуть на примеры успешных кейсов.

С уважением

Олег

9 лет назад
Donowitz
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров