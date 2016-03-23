Настроить РК в GAdW

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки165 просмотров

Есть готовая рекламная кампания в ГЭ для строительной компании (застройщик).

Более 1000 ключевиков..

Проблемы: показов мало, кликов мало, бюджет съедается. Клиент недоволен.

Задача: проанализировать и настроить РК в GAdW.

Если работа будет выполнена успешно - возможно в дальнейшем ведение этой РК.

9 лет назад
ArtrixUA
Елена 
59 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
$45
3 дня
Самы лучшие впечатления от работы Вячеслава по всем пунктам: качество, сроки, коммуникация. Рекламная кампания наконец-то грамотно настроена, запущена и уже собирает лиды. Вырос CTR, денег тратится гораздо меньше, а показов намного больше! Я осталась очень довольна! Рекомендую всем!
Было приятно работать с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vlasyukslava
Вячеслав 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
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Контекстная реклама