Вёрстка и натяжка дизайна на Wordpress

Есть дизайн для сайта. Нужна его вёрстка и натяжка на Wordpress и полная установка на хостинг с настройкой до полной функциональности.

Код темы аккуратный и компактный (контент равен или более 30% всего кода), чистый и валидный (http://validator.w3.org/).

Контент ближе к началу по коду.

Дизайн адаптивный. Есть отдельный дизайн для полного экрана ПК и 320 пикселей в ширину для смартфона. Сделать промежуточный вариант самостоятельно.

Внизу экрана кнопки социальных сетей от Яндекса в ноиндексе, которые находились бы при прокрутке слева от статьи, но только до места их расположения под статьёй.

Некоторые SEO моменты:

Ссылка на главную в логотипе и описание в нофоллов и ноиндекс.

Дубль меню в футере в ноиндексе и нофоллов.

Нужно, чтобы не было циклических ссылок (страница ссылается сама на себя). Например, на главной странице не было бы ссылки на главной в верхнем и нижнем меню. При нахождении на странице рубрики не было бы ссылки на эту рубрику.

Только один h1 на страницу.

Сайдбар и прочий функционал, не относящийся к статье, без h1–h6, только стили.

Работающий плагин All in One SEO Pack Description и Keywords.

На сайте всегда два голосования - месячное и годовое.

На главной:

2 статьи сверху выводятся по выбору вебмастера. Сделать функционал для этого.

4 лучшие статьи всего сайта.

8 последних статей.

Описание и сравнения как на примере.

Сравнения - две картинки машин из сравнения. Последние сравнения тут должны выводится.

Ниже голосования месяца и года.

Рубрики:

Вверху описание рубрики.

Выводятся 4 лучшие статьи именно этой рубрики. То есть, в сравнении машин выводятся именно 4 лучшие статьи сравнения машин. В рейтинге автомобилей, выводятся 4 лучшие статьи именно из рубрики рейтинг автомобилей.

Статьи:

Содержание в ноиндексе.

Внизу статьи должны выводится похожие статьи при помощи плагина Yet Another Related Post Plugin (YARPP) с картинками - Thumbnails.

Ниже комментарии от ВКонтакте.

В сайдбаре выводится голосование месяца и самые популярные статьи с помощью плагина Wordpress Popular Post или на ваш выбор.

Обязательно пишите примерную цену работы!