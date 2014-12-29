Вёрстка и натяжка дизайна на Wordpress

Есть готовый сайт (показываю в личку). Требуется адаптировать этот сайт под мобильные устройства (мобильники, планшеты), не создавая новый дизайн с нуля и не создавая отдельную мобильную версию. В итоге должен получиться адаптивный (респонсивный) дизайн. Просьба писать только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн для сайта. Нужна его вёрстка и натяжка на Wordpress и полная установка на хостинг с настройкой до полной функциональности.
Код темы аккуратный и компактный (контент равен или более 30% всего кода), чистый и валидный (http://validator.w3.org/).
Контент ближе к началу по коду.
Дизайн адаптивный. Есть отдельный дизайн для полного экрана ПК и 320 пикселей в ширину для смартфона. Сделать промежуточный вариант самостоятельно.
Внизу экрана кнопки социальных сетей от Яндекса в ноиндексе, которые находились бы при прокрутке слева от статьи, но только до места их расположения под статьёй.
Некоторые SEO моменты:
Ссылка на главную в логотипе и описание в нофоллов и ноиндекс.
Дубль меню в футере в ноиндексе и нофоллов.
Нужно, чтобы не было циклических ссылок (страница ссылается сама на себя). Например, на главной странице не было бы ссылки на главной в верхнем и нижнем меню. При нахождении на странице рубрики не было бы ссылки на эту рубрику.
Только один h1 на страницу.
Сайдбар и прочий функционал, не относящийся к статье, без h1–h6, только стили.
Работающий плагин All in One SEO Pack Description и Keywords.
На сайте всегда два голосования - месячное и годовое.
На главной:
2 статьи сверху выводятся по выбору вебмастера. Сделать функционал для этого.
4 лучшие статьи всего сайта.
8 последних статей.
Описание и сравнения как на примере.
Сравнения - две картинки машин из сравнения. Последние сравнения тут должны выводится.
Ниже голосования месяца и года.
Рубрики:
Вверху описание рубрики.
Выводятся 4 лучшие статьи именно этой рубрики. То есть, в сравнении машин выводятся именно 4 лучшие статьи сравнения машин. В рейтинге автомобилей, выводятся 4 лучшие статьи именно из рубрики рейтинг автомобилей.
Статьи:
Содержание в ноиндексе.
Внизу статьи должны выводится похожие статьи при помощи плагина Yet Another Related Post Plugin (YARPP) с картинками - Thumbnails.
Ниже комментарии от ВКонтакте.
В сайдбаре выводится голосование месяца и самые популярные статьи с помощью плагина Wordpress Popular Post или на ваш выбор.
Обязательно пишите примерную цену работы!
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