Добавить на сайт баннеры, сделать страничку

Есть готовый сайт (показываю в личку). Требуется адаптировать этот сайт под мобильные устройства (мобильники, планшеты), не создавая новый дизайн с нуля и не создавая отдельную мобильную версию. В итоге должен получиться адаптивный (респонсивный) дизайн. Просьба писать только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен добавить на сайт форму регистрации, сделать новую страничку, дизайн есть, просто нужно все перенести на сайт.
Файлы с задачей в приложении, обведены красным. Дизайн в PSD
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