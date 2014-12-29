Добавить на сайт баннеры, сделать страничку

$20
HTML-версткаЗакрыт7 заявок192 просмотра
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Нужен добавить на сайт форму регистрации, сделать новую страничку, дизайн есть, просто нужно все перенести на сайт.

Файлы с задачей в приложении, обведены красным. Дизайн в PSD

9 лет назад
taebo
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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