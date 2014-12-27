Сверстать лендинг

Надо сделать фронтенд модуль на основе макетов для сайта. Все бекенд программирвоание возьмем на себя. 1. макеты адаптивные. – есть версии 1024,768,480,320 2. Есть ТЗ 3. Логика простая. Пишите о вашем опыте присылайте ваши примеры. ...
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Добрый вечер. Мне необходимо сверстать ленник + установить все JS скрипты.
Макет - https://www.dropbox.com/s/bhn9pzbpvdk09i8/визит.psd?dl=0
Говорю сразу - оплатить смогу только по факту и завтра утром.
От вас цена и сроки.
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