Нужно поправить в css эфект выдвижной панели и сделать popup окно

Вобщем сделал боковую панель, вроде перенес все в точности с источника, но на источнике при открытии боковой панели с экраном все гуд, а у меня теперь при открытии панели, дисплей становится шире, тобишьпередвигается вправо-влево. тут норм когда панель открываешь: http://www.onextrapixel.com/examples/touch-swipe/demo3.php а тут http://mybo.ru/mybo/dialog.html дисплей тупо шире стает. и сделать попуп окно нужно. сайт будет мобильный, поэтому должно работать попроще