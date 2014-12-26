Нужно сверстать лэндинг и натянуть на движок

Доброго времени суток! Нужно сверстать дизайн лендинга по макету, выложить на сайт. Также нужно будет добавить политику конфиденциальности. Пример http://www.102lombard.ru/ Настроить отправку заявок с кнопок и форм на почту При нажатии на сертификат, он должен увеличиваться. При нажатии на кнопку ...