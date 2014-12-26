Верстка со скриптами

Нужно сверстать и натянуть на движок несложный лэндинг. Блоки: 1. шапка с лого и телефоном 2. форма заказа (имя, телефон,e-mail) 3, список из 15 товаров с ценой 4. преимущества (список 4 пункта) 5. схема проезда в подвале. Пишите примерную цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужно отверстать проект и прикрутить скрипты.
HTML5, CSS3.
Вёрстка резиновая от 1000 до 1280.
Шрифт нужно будет подключить из Google Fonts.
Максимальное сходство с макетом дизайна.
Чистый, комментированный код.
Поддержка браузеров: ie9+, opera, chrome, firefox, safari, яндекс.
На мобильных устройствах вёрстка не должна разваливаться. Все скрипты так же должны работать.
Обязательно скидывайте примеры работ. Буду смотреть код.
Без примеров отклик не рассматривается.
Отписывайтесь кто свободен.
Кандидатам вышлю макеты и подробное ТЗ.
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