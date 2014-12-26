Верстка со скриптами

HTML-версткаЗакрыт33 заявки427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Нужно отверстать проект и прикрутить скрипты.

HTML5, CSS3.

Вёрстка резиновая от 1000 до 1280.

Шрифт нужно будет подключить из Google Fonts.

Максимальное сходство с макетом дизайна.

Чистый, комментированный код.

Поддержка браузеров: ie9+, opera, chrome, firefox, safari, яндекс.

На мобильных устройствах вёрстка не должна разваливаться. Все скрипты так же должны работать.

Обязательно скидывайте примеры работ. Буду смотреть код.

Без примеров отклик не рассматривается.

Отписывайтесь кто свободен.

Кандидатам вышлю макеты и подробное ТЗ.

8 лет назад
atomdx
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать лэндинг и натянуть на движок

    Нужно сверстать и натянуть на движок несложный лэндинг. Блоки: 1. шапка с лого и телефоном 2. форма заказа (имя, телефон,e-mail) 3, список из 15 товаров с ценой 4. преимущества (список 4 пункта) 5. схема проезда в подвале. Пишите примерную цену и ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстка + адаптивная + скорость загрузки страницы

    $100

    1. задание требуемой вам прорисовки под адаптивный дизайн для вашей работы, 2. верстка адаптивного дизайна стр.: главная, раздел услуг, услуга, контакты, новости, новость, 3. правка наших верстка лаж или переверстать, 4. улучшение показателей которые зависят от верстки 5. верстка ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отверстать дизайн

    $30

    Нужно отверстать 2 страницы. Дизайн в PSD. Оплата по факту. Знания: html, jquery обязательны (будет пару блоков на jquery, а именно складывание блока). До завтра 2 макета нужно завершить. Макет не сложный. Главная во вложении. Скидывайте свои скайпы и ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макетов

    Добрый день,есть дизайн 7 страниц, нужно от верстать со скриптами дизайн интернет магазина бюджет говорите с гривнах или рублях предоплаты нет

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поставить шаблон и настроить меню

    Добрый день! нужно поставить тему: http://wp-templates.ru/solistica/ и помочь настроить 3 вида страниц с разными настройками меню + подключить disqus, анти-спам модуль + научить работать с WP (наполнять меню и отдельные записи) Указывайте пожалуйста сроки и стоимость.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $57

    Доброго времени суток! Нужно сверстать дизайн лендинга по макету, выложить на сайт. Также нужно будет добавить политику конфиденциальности. Пример http://www.102lombard.ru/ Настроить отправку заявок с кнопок и форм на почту При нажатии на сертификат, он должен увеличиваться. При нажатии на кнопку ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад