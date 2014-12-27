Верстка Landing Page

Всем привет! Нужно отверстать проект и прикрутить скрипты. HTML5, CSS3. Вёрстка резиновая от 1000 до 1280. Шрифт нужно будет подключить из Google Fonts. Максимальное сходство с макетом дизайна. Чистый, комментированный код. Поддержка браузеров: ie9+, opera, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, файлы приложил.
В дизайне примерно 15 окон (восновном легкие, но есть пару посложнее).
На странице есть следующая динамика:
- таймер
- всмплывающие окна
- всплывающие подсказки кнопок
- просмотр фоток
- плавающее меню вместе с прокруткой
Дополнительно:
- забить контент 5 товаров (фото+описание)
- ресайз картинок аксессуаров под превьюшки
Срок желателен - к 30 числу уже показать верстку. Кто готов сегодня взяться и оперативно сделать до НГ и успеть заработать еще на праздники. Пишите свои предложения по цене.
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