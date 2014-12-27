Верстка Landing Page

Есть дизайн, файлы приложил.

В дизайне примерно 15 окон (восновном легкие, но есть пару посложнее).

На странице есть следующая динамика:

- таймер

- всмплывающие окна

- всплывающие подсказки кнопок

- просмотр фоток

- плавающее меню вместе с прокруткой

Дополнительно:

- забить контент 5 товаров (фото+описание)

- ресайз картинок аксессуаров под превьюшки

Срок желателен - к 30 числу уже показать верстку. Кто готов сегодня взяться и оперативно сделать до НГ и успеть заработать еще на праздники. Пишите свои предложения по цене.