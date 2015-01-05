Поправить адаптивную верстку сайта

$40
HTML-версткаЗавершен6 заявок270 просмотров
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Для сайта mv-shop.com.ua доделать адаптивную верстку на различные расширения экрана.

320*480 - 480*320

360*640 - 640*360

768*1024 - 1024* 768

800

980 - -||- (планшет)

1280 - монитор

1360*768 - ноутбуки

1366*768 - ноутбуки

Сделать главную страницу, категорию товара и карточку товара, оформление заказа.

9 лет назад
snike19
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Сделал все четко и быстро. Без лишних вопросов. Рекомендую...
Все супер) Хороший заказчик)
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