Нужен системный администратор для настройки принтеров, сканеров в офисе Желательно с Киева.
- Системное администрирование1 заявкаЗакрытдень назад
Занимаемся продажей электронных сигарет. Нужен специалист для создания рекламы, настройки и т.д.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Ищу постоянного программиста готового работать на результат и понимающего бизнес процессы. Cписок задач в прикрепленном файле.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Настроить передачу документов и справочников ( список прилагается) между базами данных на разных конфигурациях УТП https://prnt.sc/1ya68h6 и БУХ [url=https://prnt.sc/1xlpog6]https://prnt.sc/1xlpog6[/url] ). По сути нужно документы и справочники из УТП в ОДНОСТОРОННЕМ режиме выгружать в БУХ ( по ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем постоянного программиста готового работать на результат и понимающего бизнес процессы. Вот список задач https://docs.google.com/document/d/19I9hc6tV9OMVGGEIy25W8eTbrCIuHAEhXCv-Bi1liNw/editВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Хочу переделать лого сайта https://sigara.ua/. Необходимо сделать в сдержанном стиле, но чтобы смотрелось ярко, "по-богатому" и запоминалось. Основное направление нашей компании это оптовые продажи электронных сигарет, а также розница. На лого нужно написать " vape distribution" и обязательно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Магазин test. sigara.ua на стадии разработки. Что нужно: 1. перенести базу данных с опенкарта sigara.ua ( товары, категории, статьи, отзывы, клиенты) 2. переделать шапку сайта 3. добавить опции к товару ( разновидности: цвет, размер и т.д) остальные задачи позже. Ищем постоянного ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3000
Необходимо разработать интернет магазин на фреймворке yii2, laravel с возможностью работы в режиме B2B ( отдельный вход) Направленность оптовая продажа техники, электроники. Что нужно: 1. Простой каталог без описания и фото для максимально быстрого заказа в режиме B2B ( фото ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить обмен данными 1с между розничной точкой и офисом. Настроить обмен справочников и документов между 1с 8.2 УТП для Украины и 1с Розницей для Украины ( или между такой же УТП для Украины). Примерный список документов ...1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Список заданий: Подключить сканер штрихкода Подключить принтер этикеток Добавить штрихкоды ко всем товарам Убрать столбец места в печатной форме заказе покупателя1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужно сделать xml файл по четким параметрам и требованиям что дает "розетка." Видел в интернете видео как создают и раздают xml файл через различные программы онлайн и локально, я так тоже хочу чтоб не загружать сайт ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо разработать дизайн этикетки для жидкости для электронных сигарет а также карту вкусов. Размер этикетки 87*80 мм. Размер карты вкусов в размере А4 ( бутылочка с наклейкой, под ней описание вкуса). Исходник обязан быть в векторном формате, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Задания: 1) Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fsigara.pp.ua%2F Довести до зеленой отметки все страницы и все версии без вреда для визуальной составляющей сайта. 2) Установить модуль "Нашли дешевле".Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Мелкие доработки по сайту. Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua Текущие вопросы: 1. Сделать страницу контактов ( обратной связи) редактируемой полностью.Что-то на подобие данного модуля https://opencartforum.com/files/file/990-stranica-kontaktov-custom-contact-page/. 2. Установить модуль, который после оформления заказа (или через какой-то период времени) присылает клиенту на почту ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
1с 8.2 управление торговым предприятием для Украины 1. Настроить отправку смс сообщений c 1c (через Turbosms или др.) на основании заказа. А также автоматическая отправка смс с определенным текстом при изменении статуса заказа. 2. Настроить печать ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Мелкие доработки по сайту. Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua Текущие вопросы: 1. Сделать страницу контактов ( обратной связи) редактируемой полностью. Допустим хочу какой-то текст вписать, добавить точку самовывоза с картой проезда. Желательно какой-то модуль, а не просто contact.tpl ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно удалить вирус на сайте sigara.pp.ua Тут https://www.virustotal.com/ru/url/b3a4107463ca552656e06fd9d54c08543430e3dfbe7122c71f716764bd03dd46/analysis/1475002787/ пишет только один Trustwave Malicious siteВеб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Проверить сайт sigara.pp.ua и подсказать почему опустился в гугле....дать реальные советы по выходу в топ выдачи. Сравнить с конкурентами ( почему сайты, которые только недавно создались выше меня в выдаче).Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Разработать логотип для бренда. Сейчас просто написано название, необходимо придумать что-то оригинальное и запоминающееся.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужно разработать дизайн этикетки на бутылочку жидкости для электронных сигарет.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад