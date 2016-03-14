snike19

Вадим Филимонов snike19

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип сайта
Все норм
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн этикетки
Спасибо за сотрудничество и интересный проект!
Все отлично
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип
Подробно представленное задание, 100% оплата вперед, скорая обратная связь. Рекомендую!
Рекомендую, все быстро, четко и профессионально.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 минут назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн этикетки
Спасибо большое,за возможность поработать по проекту. Понятное задание, своевременная оплата! Рекомендую Вадима, как очень хорошего заказчика! Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы.
Классный исполнитель. Я человек дотошный, но Аня все выдержала) Четко, красиво и в срок!
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработка статичных банеров для сайта
Все хорошо. Сотрудничеством удовлетворен.
Все хорошо.
Ответный отзыв