Добрый день, Нам необходимо развернуть на AWS приложение, которое является OpenSource поисковым движком. Приложение состоит из: backend: написан на Python frontend: написан на Go DB: ...
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Нужен системный администратор для настройки принтеров, сканеров в офисе Желательно с Киева.
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