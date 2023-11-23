Перенос двух сайтов на другой хостинг

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок23 просмотра
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Есть сайты на одном хостинге, их нужно правильно перенести на другой, просто переписывание конфиг мало. Сайт №1 на php 5.4 сайт №2 на php 5.6. Оба на опенкарт.

24 дня назад
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
DeaD_CoNDoR
Андрей 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад
$15
1 день
UAHUSDT