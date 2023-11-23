Установить сайт на вордпресс, ssl сертификат, связать домен с хостинго

Системное администрированиеЗавершен11 заявок22 просмотра
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Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом

месяц назад
guest_1700607569511
Германия
месяц в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$15
1 день
UAH
Идеальный! Супер-скорость! Мгновенное понимание задачи и безупречное исполнение за 20 минут. Категорически рекомендую!
Задача поставлена хорошо, все быстро предоставлено, в результате быстрое выполнение. Рекомендую к сотрудничеству этого заказчика