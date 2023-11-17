DevOPS требуется на 1 час работы, начать сразу работы

$25
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок29 просмотров
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DevOPS требуется на 1 час работы, начать сразу работы

Подробности исполнителю, доступ к серверу удаленный через рабочий стол

Бюджет 25$ Работы не более чем на час, оплата по готовности

Иметь Any Desk

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месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад