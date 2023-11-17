Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом
DevOPS требуется на 1 час работы, начать сразу работы
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DevOPS требуется на 1 час работы, начать сразу работы
Подробности исполнителю, доступ к серверу удаленный через рабочий стол
Бюджет 25$ Работы не более чем на час, оплата по готовности
Иметь Any Desk
Оставляйте телеграмм для связи
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