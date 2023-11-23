Настройка asterisk + freepbx

Системное администрированиеОткрыт1 заявка8 просмотров
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Нужно создать 1 подключение маршрутизацию из двух внутренних номеров, чтобы входящие и исходящие работали и по входящим звонкам из вне посылалось письмо на почту или предоставить api по которому можно проверять список входящих звонков.

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