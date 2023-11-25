Установка готового скрипта сайта на сервер VPS

Системное администрированиеОткрыт11 заявок32 просмотра
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Есть готовый скрипт, который необходимо установить на сервер ZOMRO (VPS), а так же привязать домен (находится на другом хостинге)

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