SEO оптимизация

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Открыт2 заявки8 просмотров

Ищу сео специалиста уровня Senior для продвижения сайта sigara.kiev.ua с Украины ( лучше Киев). Задача за 6 месяцев вывести сайт на 2000 уников по коммерческим запросам ( сейчас около 800). Интересует работа по такому принципу: мы обсуждаем цель (такое то количество уников в день), утверждаем бюджет и сроки исполнения. Если результат выполнен, продолжаем работу, нет - прекращаем. При том что будут стоять промежуточные цели. Нужна очень "плотная работа", нужно чтобы сео специалист сам предлагал какие страницы на раскрутку поставить и почему, "пушил" контент менеджера, программиста. Если такой формат интересен, готов обсуждать дальше. В команде есть программист и копирайтер.

SEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
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