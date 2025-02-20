Требуется специалист по линкбилдингу с опытом 1-3 года. Основные задачи: поиск и взаимодействие с сайтами для обмена ссылками, анализ релевантности, поддержание базы данных, мониторинг ссылок, а также оптимизация и отчетность по результатам. Убедитесь, что все размещения ссылок выглядят естественно и соответствуют SEO-стратегиям.