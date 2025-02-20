Требуется специалист по линкбилдингу с опытом 1-3 года. Основные задачи: поиск и взаимодействие с сайтами для обмена ссылками, анализ релевантности, поддержание базы данных, мониторинг ссылок, а также оптимизация и отчетность по результатам. Убедитесь, что все размещения ссылок выглядят естественно и соответствуют SEO-стратегиям.
SEO специалист
нужен Seo специалист кто подключится в создание сайта для корректной оптимизации и создание sitemap
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $750Поисковые системы (SEO)1 заявкаОткрыт4 дня назад
Ищется специалист по SEO для продвижения сайта на WordPress. Требуется переписать title и h1, сократить количество тегов h2, заменить часть на h3, а также написать подходящие keywords. Объем работы и стоимость обсуждаются индивидуально.Поисковые системы (SEO)9 заявокОткрыт5 дней назад
Необходимо прогнать 10000 доменов через сервис проверки доменов, используя прокси и ключ к каптче. Проверки осуществляются в цикле, результаты сохраняются в базу данных или файл. Опыт работы с SEO инструментами и обработкой данных приветствуется.Поисковые системы (SEO)1 исполнительОткрыт11 дней назад
CleverFiles шукає SEO-фахівця рівня Middle+ для просування продуктового сайту. Необхідний досвід від 2 років, знання англійської не нижче Upper-Intermediate та вміння працювати з Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/Semrush. Обов'язки: аналіз ринку, стратегія, оновлення контенту, лінк-білдінг, технічний аудит. Пропонуємо віддалену роботу та гнучкий графік.Закрыт5 дней назад
Шукаємо Junior SEO Specialist на віддалену роботу в Rankup.ua. Основні обов'язки: збір, аналіз та систематизація семантики, аналіз показників ранжування, ведення звітності. Вимоги: досвід від 6 місяців, знання SEO інструментів, аналітичне мислення. Пропонуємо конкурентну оплату та гнучкий графік.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 дней назад
Приєднуйтесь до команди SeoProfyteam на позицію SEO Specialist. Основні обов'язки: аудит сайтів, технічні рекомендації, аналіз конкурентів, оптимізація контенту. Вимоги: досвід від 1 року, знання white-hat методів, робота з GA, GSC. Пропонуємо гнучкий графік, прозору систему KPI та можливість кар'єрного зростання.Закрыт10 дней назад
- $300
Ищется специалист для продвижения YouTube канала G&T ALLIANCE, связанного с недвижимостью в Польше. Необходимо разработать контент-план на 5 видео, включая 3 виральных и 2 продающих ролика. Также требуется SEO-оптимизация, монтаж и создание превью. В предложении указывать стоимость услуг и примеры выполненных работ.Поисковые системы (SEO)6 заявокОткрыт21 день назад
- $40
Ищется исполнитель для проведения SEO-анализ и сбора семантического ядра под крипто-проект. Необходимо учитывать конкурентную среду и логику продвижения в сферах блокчейн и финтех. Опыт в SERM будет преимуществом. Техническое задание будет предоставлено отдельно.Открыт21 день назад
Требуется настроить Keitaro для сбора параметров от пользователей, формировать ссылки для стороннего Keitaro и настроить получение постбеков от казино. Необходимо интегрировать AppsFlyer и OneSignal для обработки событий и отправки запросов с параметрами. Подробности и формы будут предоставлены.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт24 дня назад