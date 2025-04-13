Прогнать домены через SEO тулзу

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Задача через сервис https://www.seoreviewtools.com/bulk-domain-rating-checker/ прогнать 10000 доменов. Там за раз дает 10 проверок, соответственно надо сделать в цикле.

Прокси и ключ к каптче предоставим. результат нужно сохранить в базу или файл.

Автоматизация процессовПарсинг данныхСоздание веб-приложений
11 дней назад
Павел
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
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medapoel
Рафаэль 
26 лет
20 дней в сервисе
Был
9 часов назад
11 дней назад
$50
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Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
10 дней назад
medapoel
Рафаэль 
26 лет
20 дней в сервисе
Был
9 часов назад
11 дней назад