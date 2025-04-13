CleverFiles шукає SEO-фахівця рівня Middle+ для просування продуктового сайту. Необхідний досвід від 2 років, знання англійської не нижче Upper-Intermediate та вміння працювати з Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/Semrush. Обов'язки: аналіз ринку, стратегія, оновлення контенту, лінк-білдінг, технічний аудит. Пропонуємо віддалену роботу та гнучкий графік.
Прогнать домены через SEO тулзу
Задача через сервис https://www.seoreviewtools.com/bulk-domain-rating-checker/ прогнать 10000 доменов. Там за раз дает 10 проверок, соответственно надо сделать в цикле.
Прокси и ключ к каптче предоставим. результат нужно сохранить в базу или файл.
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