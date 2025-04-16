SEO-фахівець у Affiliate Marketing компанію

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки41 просмотр

Компанія у сфері Affiliate Marketing шукає SEO-фахівця, який має досвід у просуванні сайтів у топ Google. Основні обов'язки включають аналіз конкурентів, оптимізацію контенту та технічних аспектів сайтів, а також адаптацію до трендів SEO. Очікується, що кандидат має досвід від 1 року, володіє англійською мовою та самостійно веде проєкти. Пропонується повна віддалена робота, гнучкий графік та можливість професійного зростання.

GoogleSEOАнализ конкурентовОптимизация контентаОптимизация сайтовПродвижение сайтов
17 дней назад
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