Требуется привлечь пользователей на сайт для регистрации в бесплатной программе работы с документами. Ожидается оплата за каждого зарегистрировавшегося пользователя или за размещение информации для поиска. Идеи по продвижению могут включать платформы вроде Reddit.
SEO-фахівець у Affiliate Marketing компанію
Компанія у сфері Affiliate Marketing шукає SEO-фахівця, який має досвід у просуванні сайтів у топ Google. Основні обов'язки включають аналіз конкурентів, оптимізацію контенту та технічних аспектів сайтів, а також адаптацію до трендів SEO. Очікується, що кандидат має досвід від 1 року, володіє англійською мовою та самостійно веде проєкти. Пропонується повна віддалена робота, гнучкий графік та можливість професійного зростання.
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