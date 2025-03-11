Необходимо привлечение пользователей на сайт - а именно регистрация в программе (бесплатной) для работы с документами - то есть это продукт для бизнеса или для тех у кого есть документы для хранения в облаке.

https://download.cyf4demo.com/

Возможна оплата за каждого пользователя. либо за размещение информации чтобы пользователи могли найти сайт (Reddit?)

Возможно потребуется доработать интерфейс.