Привлечение пользователей на сайт

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Открыт4 заявки35 просмотров

Необходимо привлечение пользователей на сайт - а именно регистрация в программе (бесплатной) для работы с документами - то есть это продукт для бизнеса или для тех у кого есть документы для хранения в облаке.

https://download.cyf4demo.com/

Возможна оплата за каждого пользователя. либо за размещение информации чтобы пользователи могли найти сайт (Reddit?)

Возможно потребуется доработать интерфейс.

Дизайн интерфейсовПривлечение клиентовПривлечение подписчиковПривлечение трафикаТаргетированная реклама
18 дней назад
Алексей
 
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