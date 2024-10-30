Шукається SEO спеціаліст для пошуку та відновлення дроп-доменів. Обов'язки включають аналіз доменів, перевірку їх історії, купівлю з високими SEO-показниками та базову оптимізацію. Важливі навички: робота з SEO-інструментами, знання критеріїв якісних доменів та вміння генерувати контент за допомогою АІ.