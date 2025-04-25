SEO Specialist

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Закрыт3 заявки26 просмотров

Вакансія SEO Specialist в команді SeoProfyteam, що займається SEO-просуванням проєктів під західний ринок. Основні обов'язки включають аудит сайтів, технічні рекомендації, аналіз конкурентів, оптимізацію контенту, роботу з сервісами Ahrefs, Semrush, Serpstat, формування стратегій лінкбілдингу. Вимоги: досвід від 1 року, знання white-hat методів, робота з GA, GSC, технічні помилки. Пропозиція: гнучкий графік, вибір формату роботи, прозора система KPI, оплачувані відпустки, можливість кар'єрного зростання.

AhrefsGoogle AnalyticsGoogle Search ConsoleSEOАнализ конкурентовОптимизация контента
17 дней назад
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