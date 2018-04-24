Увеличить скорость загрузки сайта по Google Pagespeed

$30
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Задания:

1) Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua

Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта по

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fsigara.pp.ua%2F

Довести до зеленой отметки все страницы и все версии без вреда для визуальной составляющей сайта.

2) Установить модуль "Нашли дешевле".

6 лет назад
snike19
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад