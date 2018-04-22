Загрузка номенклатуры поставщика, организовать учёт в 1С УТ 11

1С Управление торговлей, редакция 11 (11.4.1.248).

Сама программа установлена, необходимо, удалить старую номенклатуру, создать 2 склада, склад 1 учитывает наличие в магазине, склад 2 наличие у поставщика срок доставки 1-3 дня) ввести номенклатуру поставщика, организовать автоматизированный, полуавтоматизированный учёт наличия товара согласно остаткам поставщика по документам (файл остатки.) статуса товаров на складе либо бесконечно(999) если товар присутствует в файле статки либо 0 если его там нет.

Работа проводиться со складом 2

Пример файлов и описание в архиве, выгрузить не смог добавил на сендспейс: https://www.sendspace.com/file/yq06y7