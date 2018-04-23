Jquery корзина

$35
Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка корзины на Jquery. Функционал стандартен - добавление товара в Корзину, по клику на кнопку "Купить" - по клику на DIV с определенным классом.

Также при клике на кнопку "Купить" - просканировать страницу на наличие CSS класса (например назовём этот класс "selected") у элементов - если класс такой у какого-то элемента есть, то содержимое элемента добавить в строку заказа данного товара. Суть - добавление выбранной характеристики, на пример цвета - человек выбрал серый цвет из 5 возможных, кликнув на соответствующий блок цвета при товаре - Jquery добавляет класс "selected" к этому блоку, содержащему слово "Серый". Ну а при нажатии на итоговую кнопку "Купить" - сканируем страницу, находим что есть блок с классом "selected", добавляем его содержимое - слово "Серый" - в строку с названием товара, ну и пишем в cookies заказанную позицию (товар). 

"Selected" классов может быть несколько - посетитель выбрал цвет, размер, внешний вид и прочие вариативности - всё выбранное плюсуем к строке заказа.

Итоговая страница, сама Корзина - вывод заказанных позиций, редактирование количества, удаление позиций, суммирование денег по всему заказу. Отправка итогового заказа по е-мэйл админу сайта, и возможно копии заказа самому клиенту (если указан его е-мэйл). Вывод сообщения а-ля "Заказ отправлен".

Ну в общем стандарт стандартнейший.

Работа с cookies в браузере, как понимаю. Помнить куки с месяц, а то и три можно, обсудим.

Цепляться скрипт будет к Wordpress... но думаю это не суть важно, никаких взаимодействий с CMS не требуется, работа только с отданной HTML страницей.

Есть рабочий образец скрипта, более унифицированный (нестандартная корзинка несколько, посложнее), но все основные моменты там учтены, работает также с браузерной кукой.

Что еще добавить не знаю, вроде как процентов до 80% ТЗ я тут и прописал, какие-то детали, конечно - по ходу работ.

jQuery
6 лет назад
Cartooon
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$35
1 день
Оперативно, в сроки всё сделано. Пожелания учтены. Скрипт готов, работает корректно. Виден профессионализм человека в своей деятельности!
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром, интересный заказ и своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Откорректировать работу скрипта комментариев

    Есть проблема, движок сайта - подгружает  jQuery. Модуль комментариев (который подключен отдельно) - подгружает  jQuery тоже. Из-за этого (как сообщили разработчики скрипта системы комментариев), происходит конфликт,  и форма комментариев не работает (комментарии посредством  jQuery не отправляются).  (скрипт commentics.org). Собственно ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Не загружается фон

    Нужно найти причину почему не загружается фон ? Идет постоянная загрузка и все. Вот тут работает http://m.volganin.net/user/edit_akk.php   файлы прикрепил  вроде это все что отвечает за загрузку. А вот сама аватарка загружается хорошо в папку photo_prof на сайте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO

    Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO • Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени.  • Авторизация на сайте через Steam Web API.  • Режим игры coinflip (аналог csgoreaper.com) • Режим игры classic ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст и прототип для лендинга

    Необходимоподготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю. Обращаювнимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки. Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • [DLE] Доработать модуль

    Добрый день. Есть мини модуль "Downpage" https://dleshka.org/moduls/6017-downpage-skachivanie-na-otdelnoy-stranice-dle-11x-12x.html Основанные проблемы: На сайте загруженны .torrent файлы, размер раздачи выводится отдально, размер .torrent файла обычно менее 100кб, после перехода настраницу скачивания файла, такая картина - Размер файла 0кб и после отсчёта отдаётся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подобрать шаблон Wordpress по образцу и настроить

    Сделать сайт на шаблоне Worpress Нужно: 1) Подобрать шаблон 2) Настроить. Добавить меню и несколько страниц, оформить главную страницу по образцу. Шаблон нужен адаптивный. Желательно бесплатный. С похожим функционалом найти можно.   Необходимый функционал: Несколько вариантов страниц. Главная страница вертикальная, полноэкранная. С возможностью ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору

    $25

    Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору Профессиональные фрилансеры не интересуют. Бюджет не большой, 1500 руб + хороший отзыв. скрипт работает без базы, на php. описание работы скрипта: Заходит, авторизуется, ищет объявления в нужных категориях (айди указаны в настройках) и ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт HYIP на AdmonStation - после покупки и переноса ошибка 500

    Коллеги, приветствую! Купили сайт HYIP проекта вместе с базой. Поставили на свой хостинг и выходят постоянно ошибки. То просто не работает, то (чаще всего) - 500 Internal Server. Прошу разобраться и сделать сайт рабочим. По срокам - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад