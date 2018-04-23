Jquery корзина

Есть проблема, движок сайта - подгружает jQuery. Модуль комментариев (который подключен отдельно) - подгружает jQuery тоже. Из-за этого (как сообщили разработчики скрипта системы комментариев), происходит конфликт, и форма комментариев не работает (комментарии посредством jQuery не отправляются). (скрипт commentics.org). Собственно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка корзины на Jquery. Функционал стандартен - добавление товара в Корзину, по клику на кнопку "Купить" - по клику на DIV с определенным классом.
Также при клике на кнопку "Купить" - просканировать страницу на наличие CSS класса (например назовём этот класс "selected") у элементов - если класс такой у какого-то элемента есть, то содержимое элемента добавить в строку заказа данного товара. Суть - добавление выбранной характеристики, на пример цвета - человек выбрал серый цвет из 5 возможных, кликнув на соответствующий блок цвета при товаре - Jquery добавляет класс "selected" к этому блоку, содержащему слово "Серый". Ну а при нажатии на итоговую кнопку "Купить" - сканируем страницу, находим что есть блок с классом "selected", добавляем его содержимое - слово "Серый" - в строку с названием товара, ну и пишем в cookies заказанную позицию (товар).
"Selected" классов может быть несколько - посетитель выбрал цвет, размер, внешний вид и прочие вариативности - всё выбранное плюсуем к строке заказа.
Итоговая страница, сама Корзина - вывод заказанных позиций, редактирование количества, удаление позиций, суммирование денег по всему заказу. Отправка итогового заказа по е-мэйл админу сайта, и возможно копии заказа самому клиенту (если указан его е-мэйл). Вывод сообщения а-ля "Заказ отправлен".
Ну в общем стандарт стандартнейший.
Работа с cookies в браузере, как понимаю. Помнить куки с месяц, а то и три можно, обсудим.
Цепляться скрипт будет к Wordpress... но думаю это не суть важно, никаких взаимодействий с CMS не требуется, работа только с отданной HTML страницей.
Есть рабочий образец скрипта, более унифицированный (нестандартная корзинка несколько, посложнее), но все основные моменты там учтены, работает также с браузерной кукой.
Что еще добавить не знаю, вроде как процентов до 80% ТЗ я тут и прописал, какие-то детали, конечно - по ходу работ.
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