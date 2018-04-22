Сайт HYIP на AdmonStation - после покупки и переноса ошибка 500

Коллеги, приветствую!

Купили сайт HYIP проекта вместе с базой. Поставили на свой хостинг и выходят постоянно ошибки. То просто не работает, то (чаще всего) - 500 Internal Server.

Прошу разобраться и сделать сайт рабочим. По срокам - было бы здорово сегодня хотя бы посмотреть и понять причину.