Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта. Нужно что бы создавался под домен, база MySQL, размер памяти под сайт. Вообщем должно получится в итоге создание виртуального хостинга под сайт.
Сайт HYIP на AdmonStation - после покупки и переноса ошибка 500
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Коллеги, приветствую!
Купили сайт HYIP проекта вместе с базой. Поставили на свой хостинг и выходят постоянно ошибки. То просто не работает, то (чаще всего) - 500 Internal Server.
Прошу разобраться и сделать сайт рабочим. По срокам - было бы здорово сегодня хотя бы посмотреть и понять причину.
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