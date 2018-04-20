Сделать простой SaaS проект.

Нам нужен простой SaaS проект, то есть к примеру нужна функция по нажатию кнопки будет разворачиваться проект на указанном под домене.

От вас хотел услышать как вы собираетесь реализовать, какие технологии и язык программирования будет использоваться, нужна ли интеграция с ISPmanage ? Цена и сроки.

Если в двух словах то такие вещи используют под аренду онлайн магазинов на под доменах и т.д.