Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта.  

Нужен поиск по тегам для DLE 12.1 Суть задачи: В допполях создается несколько полей, например "Цвет", "Форма", "Рисунок", "Стиль" и другие. Сейчас полей нужно 7. Но нужно предусмотреть свободное добавление новых полей. Поле может быть типа «Текст». При добавлении новости, в ...