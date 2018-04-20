Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок279 просмотров
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Требуется создать функцию создания виртуального хостинга для сайта.  

Нужно что бы создавался под домен, база MySQL, размер памяти под сайт.

Вообщем должно получится в итоге создание виртуального хостинга под сайт. 

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
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