Надо разширение для хром

Нужно найти причину почему не загружается фон ? Идет постоянная загрузка и все. Вот тут работает http://m.volganin.net/user/edit_akk.php файлы прикрепил вроде это все что отвечает за загрузку. А вот сама аватарка загружается хорошо в папку photo_prof на сайте.