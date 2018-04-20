Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору

Профессиональные фрилансеры не интересуют.

Бюджет не большой, 1500 руб + хороший отзыв.

скрипт работает без базы, на php.

описание работы скрипта:

Заходит, авторизуется, ищет объявления в нужных категориях (айди указаны в настройках) и комментирует нужные.

написан на php.

1. Сейчас мне необходимо добавить возможность чтобы скрипт комментировал, только в тех объявлениях, которые опубликовал пользователь с определенным рейтингом. Рейтинг отображается внутри объявления.

вынести настройку в конфиг файл.

2. Ранее в скрипте была возможность проверять пользователя объявления по параметрам цены, рейтинга, и публиковать объявления с рандомным текстом, надо проверить этот функционал, остался ли он, и починить его.

тестовые данные предоставлю.

оплата любым способом по факту исправления.