Web заказник

Наши клиенты делают заказ через соц.сети. Заказ в виде сообщений (фото + описание) или фото в папке (описание и комментарии). Проект предполагает несколько этапов. Сейчас реализация первого, автоматизировать сбор и обработку заказов. Функционал предполагает авторизацию, настройка профилей на клиентов, поиск заказов по настройкам, формирование заказа, отписка клиенту. Простой дизайн с использованием sdk ok и vk. Есть наброски макетов, можно обсудить решения.