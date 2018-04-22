Web заказник

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наши клиенты делают заказ через соц.сети. Заказ в виде сообщений (фото + описание) или фото в папке (описание и комментарии). Проект предполагает несколько этапов. Сейчас реализация первого, автоматизировать сбор и обработку заказов. Функционал предполагает авторизацию, настройка профилей на клиентов, поиск заказов по настройкам, формирование заказа, отписка клиенту. Простой дизайн с использованием sdk ok и vk. Есть наброски макетов, можно обсудить решения.

6 лет назад
alex_rudak
51 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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