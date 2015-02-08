Webasyst Исправление ошибок и Доработка накладной

Нужно сверстать страничку на HTML5 сегодня: http://download.alesko.eu/LPS.jpg Небольшая анимация (последовательное появления картинки и блоков текстов) Пишите сразу цену
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Предыдущий исполнитель не доделал накладную. Что сделал он, видно на верхнем рисунке. Что нужно сделать на нижнем рисунке.
ТЗ
1. Отступы от краев листа, между текстом как в нижнем примере
2. Шрифт и размер всех элементов накладной должен соответствовать нижнему образцу
3. в поле "Покупатель" не выводится корпус дома
3. В поле "Покупатель текст наезжает друг на друга"
4. в поле "Покупатель" после слов код и тел должны идти двоеточия. Т.е. Код: Тел:
5. Таблица должна быть на всю ширину страницы.
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