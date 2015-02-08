Webasyst Исправление ошибок и Доработка накладной

Предыдущий исполнитель не доделал накладную. Что сделал он, видно на верхнем рисунке. Что нужно сделать на нижнем рисунке.

ТЗ

1. Отступы от краев листа, между текстом как в нижнем примере

2. Шрифт и размер всех элементов накладной должен соответствовать нижнему образцу

3. в поле "Покупатель" не выводится корпус дома

3. В поле "Покупатель текст наезжает друг на друга"

4. в поле "Покупатель" после слов код и тел должны идти двоеточия. Т.е. Код: Тел:

5. Таблица должна быть на всю ширину страницы.