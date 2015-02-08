Webasyst Исправление ошибок и Доработка накладной

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предыдущий исполнитель не доделал накладную. Что сделал он, видно на верхнем рисунке. Что нужно сделать на нижнем рисунке.

ТЗ

1. Отступы от краев листа, между текстом как в нижнем примере

2. Шрифт и размер всех элементов накладной должен соответствовать нижнему образцу

3. в поле "Покупатель" не выводится корпус дома

3. В поле "Покупатель текст наезжает друг на друга"

4. в поле "Покупатель" после слов код и тел должны идти двоеточия. Т.е. Код: Тел:

5. Таблица должна быть на всю ширину страницы.

9 лет назад
Sereno
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LxN
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа сделана, все отлично.
Отличный заказчик
  • Похожие заказы

  • Страничка на HTML5

    Нужно сверстать страничку на HTML5 сегодня: http://download.alesko.eu/LPS.jpg Небольшая анимация (последовательное появления картинки и блоков текстов) Пишите сразу цену

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить адаптивную верстку сайта

    $40

    Для сайта mv-shop.com.ua доделать адаптивную верстку на различные расширения экрана. 320*480 - 480*320 360*640 - 640*360 768*1024 - 1024* 768 800 980 - -||- (планшет) 1280 - монитор 1360*768 - ноутбуки 1366*768 - ноутбуки Сделать главную страницу, категорию товара и карточку товара, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка под джумлу

    $40

    Имеется дизайн главной страницы. Необходимо его натянуть на жумлу. Остальные страницы типовые. Возможно потребуется в дальнейшем переверстать внутренюю. Приветствуется модульность, функциональность и чистота кода. Макет скину заинтересованным.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фронтенд программирование

    Профессиональное кодирование сайта по дизайну заказчика (геолокация, работа с БД) Все подробности после просмотра Вашего портфолио. Оплата сдельная, хорошая.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Необходимо доверстать несколько страниц. Оставляйте заявки, кто готов поработать сегодня.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад